Ford завершил выпуск одного из самых продаваемых автомобилей в мире

Производство Ford Focus прекращено.

© John Keeble/Getty Images

В прошлую пятницу, 14 ноября, в истории концерна Ford и всего мирового автомобилестроения закончилась целая эпоха. С конвейера на заводе «Голубого овала» в немецком Саарлуисе сошёл последний автомобиль Focus, сообщает Motor1.

О завершении выпуска культовой модели стало известно ещё в феврале этого года. Причина — Ford переориентируется на производство электрических моделей и автомобилей более дорогого сегмента, таких как Mustang, Raptor и Bronco.

Последним экземпляром Ford Focus стал пятидверный хэтчбек белого цвета. Машина выпущена не под продажу и будет передана в городской музей Саарлуиса как дань уважения местному автопроизводству. Уже с 1 декабря местный завод Ford, существующий полвека, сосредоточится на выпуске двигателей и комплектующих.

Ford Focus впервые поступил в продажу в 1998 году и за 27 лет разошёлся по всему миру тиражом 15 млн единиц. За четверть века с лишним «Фокус» сменил четыре поколения и пережил несколько рестайлингов, получил огромное количество автонаград и вошёл в десятку самых продаваемых легковых машин всех времён.

Porsche с котом и новый китайский бренд для России: главные автоновинки недели