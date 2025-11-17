«Эпоха лёгких денег закончилась». Китай теряет российский авторынок

Китайские аналитики рассказали об обрушении экспорта машин в Россию.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию рухнули в полтора раза и ждать восстановления прежнего объёма экспорта в обозримом будущем не стоит, сообщает китайский новостной портал TideNews.

Если 12 месяцев российский рынок уверенно занимал первое место в списке экспортных направлений для производителей и дилеров в Поднебесной, то сейчас находится на третьей строчке — позади ОАЭ и Мексики. С января по сентябрь текущего года в Россию было завезено 367 800 китайских авто. Это на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Раньше китайские дилеры зарабатывали десятки тысяч юаней с каждой машины, экспортируемой в Россию. Теперь эпоха лёгких денег закончилась», — констатирует TideNews.

Среди причин критического удара по прибыли от экспорта машин в России, как выразились авторы публикации, — резкое повышение утильсбора, на 70-85%, в октябре 2024-го. Плюс, сказалось увеличение таможенных сборов на иномарки на 20-38% с 1 января текущего года.

«В сумме эти пошлины образовали тяжёлое налоговое бремя для импортёров, полностью сведя на нет ценовое преимущество китайских автомобилей», — пишут китайцы.

Отметили аналитики в Китае и такие факторы, как высокая кредитная ставка и выжидательная позиция покупателей, рассчитывающих на скорое возвращение Toyota, Renault, Hyundai и Kia в Россию.

