Стало известно, насколько подорожал бензин в Москве за неделю

Подорожали все сорта и виды автомобильного топлива.

Средняя цена на бензин на московских заправках за последнюю неделю, 10-17 ноября, выросла на 16 копеек. В сравнении с предыдущим отчётным периодом рост стоимости горючего замедлился на одну копейку, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

Литр бензина АИ-92 подорожал до 61,42 рубля — на 10 копеек против 5 копеек неделей ранее. АИ-95 стал дороже на 9 копеек и стоит на сегодняшний день 67,80 рубля. Цена на премиальный АИ-100 выросла на 30 копеек — до 90,32 рубля.

Стоимость дизтоплива, как и неделей ранее, выросла на 13 копеек и достигла 73,55 рубля за литр.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 10 по 17 ноября:

АИ-92 : +10 копеек (рост стоимости ускорился на 5 копеек), с 61,32 до 61,42 рубля;

: +10 копеек (рост стоимости ускорился на 5 копеек), с 61,32 до 61,42 рубля; АИ-95: +9 копеек (замедление роста на 5 копеек), с 67,71 до 67,80 рубля;

+9 копеек (замедление роста на 5 копеек), с 67,71 до 67,80 рубля; АИ-100: +30 копеек (замедление на 7 копеек), с 90,02 до 90,32 рубля;

+30 копеек (замедление на 7 копеек), с 90,02 до 90,32 рубля; ДТ: +13 копеек (без изменений), с 73,42 до 73,55 рубля.

Динамику изменения цен на бензин и солярку в регионах России за прошлую неделю Росстат представит в среду, 19 ноября.

