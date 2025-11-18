В России стартовали полеты беспилотного аэротакси — пока в пробном режиме

Названы условия полноценного запуска летающих такси в России.

© «Транспорт Будущего»

В октябре 2025 года в России стартовали первые испытания беспилотного летающего такси. Тесты прототипа под названием Hi-Fly C700 проводятся в Самарской области. О том, как скоро подобные транспортные средства получат широкое применение в нашей стране, рассказали в Минтрансе.

Тестовые полёты проводятся между Самарой и Тольятти. Расстояние, которое на обычном автомобиле занимает 1,5–2 часа, на аэротакси преодолевается за 20 минут.

«Модель из Самары имеет все шансы стать шаблоном для пилотных внедрений. Но массовое распространение летающих такси по российским мегаполисам пойдёт поэтапно и будет зависеть от успеха испытаний, качества нормативной базы и готовности регионов вкладываться в инфраструктуру и сервисы», — приводит слова представителя Министерства транспорта РФ информационное агентство ТАСС.

Проектом Hi-Fly C700 занимается компания «Транспорт будущего» из Белгородской области. Аэротакси представляет собой двухместный аппарат с 16 винтами и способно преодолевать расстояние до 25 км на скорости 100 км/ч и на высоте 3,5 км. Стоимость тестового экземпляра составляет 50 млн рублей.

Россияне высказали своё отношение к беспилотным и летающим машинам