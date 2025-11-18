Aurus перешёл под контроль «Газпрома»: названа сумма сделки

Стала известна возможная причина смены собственника.

© Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Российский производитель мелкосерийных люксовых и правительственных автомобилей Aurus сменил собственника. Новым владельцем стал «Газпром», а точнее, его дочерняя компания «Газпром тех».

По информации газеты «Ведомости», ещё летом подразделение «Газпрома» выкупило контрольный пакет акций Aurus. В состав приобретенной доли 51% вошли часть акций ФГУП НАМИ и 36% ценных бумаг, принадлежавших до 2024 года арабскому фонду Tawazun и затем проданных российской компании «Дедал».

«По оценке источника, сумма сделки составила порядка 12-13 млрд рублей», — рассказали «Ведомости».

Отмечается, что привлечение нового собственника в лице «Газпрома», около 50% акций которого принадлежат государству, может свидетельствовать о заинтересованности правительства РФ в контроле расходов, развитии и росте производства Aurus. При предыдущих собственниках проект продвигался очень медленно, как и переговоры с партнёрами.

