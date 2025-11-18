Китайская марка, российская сборка: состоялась премьера дизельного внедорожника BAIC BJ60

Мощный дизельный мотор, полный привод, премиальные опции и габариты, как у культового японского внедорожника.

© Максим Чернобровов

Большой рамный внедорожник BAIC размером с Toyota Land Cruiser официально выходит на российский рынок. С «вездеходом» BJ60 на презентации в Москве во вторник, 18 ноября, ознакомился корреспондент «Рамблер/авто».

Сборка пятиместного BAIC BJ60 осуществляется на заводе «Автотор» в Калининграде. Предлагается внедорожник с 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 167 л.с. (400 Н·м) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Привод — подключаемый полный. С 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 14,4 секунды, средний расход топлива в смешанном цикле составляет 8,6 литра на 100 км.

Длина автомобиля равна 5040 мм, ширина — 1955 мм, высота — 1925 мм, колёсная база — 2820 мм. Дорожный просвет составляет 215 мм, вместимость багажника со сложенными задними сиденьями достигает 2000 литров. Новинка будет самым габаритным автомобилем BAIC на российском рынке и встанет в один размерный класс с культовым японским «вездеходом» Toyota Land Cruiser Prado.

© Максим Чернобровов

Стоимость BAIC BJ60 начинается от 5 500 000 рублей. Автомобиль доступен только в топовой комплектации «Эксклюзив» с полностью светодиодной оптикой, адаптивным круиз-контролем, панорамной крышей с электроприводом, трёхзонным климат-контролем, аудиосистемой с 16 динамиками и многими другими «богатыми» опциями.

BJ60 — второй полноценный внедорожник в российской линейке BAIC после BJ40. Есть также в гамме седан U5 Plus и кроссоверы X35, X55, X7 и X75.

