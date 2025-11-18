Автозавод в Калининграде будет выпускать рамные внедорожники BAIC

«Автотор» и BAIC глобально меняют продуктовую линейку, узнал «Рамблер/авто».

© АВТОТОР

Китайский автоконцерн BAIC кардинально поменял планы по выпуску и продажам автомобилей в России. Классические городские кроссоверы снимут с конвейера завода «Автотор» в Калининграде, их место займут рамные внедорожники, сообщает корреспондент «Рамблер/авто».

Как рассказал на пресс-конференции 18 ноября в Москве генеральный директор ООО «Баик Мотор Рус» Алексей Храмцовский, бренд сосредоточится на таких моделях, как BJ30, BJ40, BJ41 и BJ60. Все внедорожники будут собирать на заводе в Калининграде, поставки из Китая не планируются.

«Мы глобально меняем продуктовую стратегию и сфокусируемся на рамных автомобилях с высокой проходимостью – с разными силовыми агрегатами и сочетаниями. Не значит, что мы забудем про линейку переднеприводных автомобилей: X55, X75. Обязательно к ней вернемся в 2027 году. Ожидаем эти модели с полным приводом и гибридной силовой установкой», — передаёт слова топ-менеджера корреспондент «Рамблер/авто».

Сборка внедорожников BAIC в Калининграде будет осуществляться по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. В перспективе может быть локализовано производство таких важных компонентов, как двигатель, подвеска, тормозная система, электрика, и т.д.

Что касается планов продаж на 2026 год, то Храмцовский рассказал: «Мы ставим перед собой цель превзойти планку в 10 тысяч автомобилей. Эта цель точно будет достигнута».

На сегодняшний день в России открыто 15 автосалонов BAIC. В следующем году компания планирует увеличить своё присутствие в нашей стране до 50 точек продаж.

