В России создан глобальный пакет мер по борьбе с подростками на питбайках

Проект закона включает четыре основных предложения.

© PavelKant/Shutterstock

С лета 2026 года в России могут запретить продажи питбайков несовершеннолетним и вообще убрать эти двухколёсные транспортные средства с дорог общего пользования. Соответствующий законопроект уже подготовлен, рассказал глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев в разговоре с РИА «Новости».

Пока правила дорожного движения (ПДД) в России никак не регламентируют езду на мини-мотоциклах. Эта техника изначально предназначена для езды по бездорожью и трюков. Формально это даже не транспортное средство, и потому для езды на питбайке не нужны водительские права и постановка на учёт в ГИБДД.

В то же время питбайки по характеристикам сравнимы с полноценными мотоциклами и имеют мощность до 50 л.с. При этом на многих моделях нет ни фар, ни указателей поворота и даже зеркал заднего вида.

То есть техника серьёзная и совершенно не приспособленная для езды среди легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. Однако «лазейка» в ПДД и позволяет владельцам питбайков беспрепятственно выезжать на дороги общего пользования, в том числе несовершеннолетним, что опасно вдвойне, учитывая отсутствие у них навыков езды в дорожном потоке и знаний ПДД.

Для решения проблемы пит-байков на российских дорогах депутаты предлагают следующие меры:

Полный запрет на выезд на питбайке на дороги общего пользования;

Использование питбайков исключительно на специальных площадках, определённых министерством спорта;

Ограничение на продажу питбайков детям. Несовершеннолетний сможет приобрести мини-мотоцикл только при наличии справки об окончании спортивной мотошколы и разрешении на этот спортинвентарь;

Запрет на продажу бензина и дизеля лицам до 18 лет;

В Госдуме надеются, что новый законопроект вступит в силу уже к лету 2026 году, когда начнётся новый мотосезон. По официальной статистике, с января по сентябрь текущего года на российских дорогах произошло 659 ДТП с участием детей на питбайках.

