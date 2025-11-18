BAIC анонсировал две новинки для российского рынка в 2026 году

Внедорожная линейка китайского бренда в России увеличится вдвое.

© BAIC

Китайский концерн BAIC временно убирает из российского модельного ряда кроссоверы и сосредоточится на выпуске и продажах внедорожников. Сейчас в отечественной гамме представлено всего два «вездехода» – BJ40 и BJ60. Однако уже в 2026 году внедорожное семейство пополнится двумя новыми моделями.

В следующем году на конвейер «Автотора», партнерского завода BAIC в Калининграде, встанут внедорожники с индексами BJ30 и BJ41. Некоторые подробности об этих автомобилях были раскрыты на презентации 18 ноября, которую посетил корреспондент «Рамблер/авто».

BAIC BJ30: легкий внедорожник с длиной кузова около 4730 мм и колёсной базой 2820 мм. Под капотом — гибридная силовая установка REHEV с ДВС-генератором и электромотором, обеспечивающим движение автомобиля. Оснащается внедорожник полным приводом и независимой подвеской. Среди главных технологических новшеств — уровень автономности L2, включающий в себя адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы и автоматическое экстренное торможение.

легкий внедорожник с длиной кузова около 4730 мм и колёсной базой 2820 мм. Под капотом — гибридная силовая установка REHEV с ДВС-генератором и электромотором, обеспечивающим движение автомобиля. Оснащается внедорожник полным приводом и независимой подвеской. Среди главных технологических новшеств — уровень автономности L2, включающий в себя адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы и автоматическое экстренное торможение. BAIC BJ41: новая версия продаваемого в России BJ40, которая отличается цельной жёсткой крышей. В отличие от BJ30, электрического довеска в конфигурации силовой установки изначально не предусмотрено. Покупателям будут доступны бензиновая и дизельная версии.

Сроки старта продаж, комплектации и стоимость обоих внедорожников будут объявлены отдельно. BJ60 сейчас стоит от 5,5 млн рублей, ценник на BJ40 начинается от 3,02 млн рублей.

2027-й – год гибридных автомобилей в BAIC в России

Как было объявлено на московской презентации, в 2027 году кроссоверы BAIC вернутся в Россию, но уже в несколько ином виде. Паркетники X55 и X75 получат гибридные силовые установки. То же самое касается и внедорожников BJ41 и BJ60.

Китайская марка, российская сборка: состоялась премьера дизельного внедорожника BAIC BJ60