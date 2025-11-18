С 15 декабря в Подмосковье появятся новые платные парковки: адреса и тарифы

Новое расширение зоны платных парковок в Московской области: 9 населенных пунктов, 11 региональных дорог и 475 машино-мест.

© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В девяти округах Московской области с 15 декабря откроются новые платные парковки, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Суммарно будет организовано 475 парковочных мест, в том числе для инвалидов, на 11 региональных дорогах. Две новые парковки будут расположены в жилых зонах, остальные девять — в административных районах.

Во всех административных районах будет одинаковый тариф: 50 рублей в час для легковых автомобилей, 25 рублей – для мотоциклов и 100 рублей – для грузовых машин. В жилых зонах оплата разная: парковка на улице Первомайской в Ивантеевке обойдётся в 30 рублей владельцам легковушек, мотоциклисты будут платить 15 рублей, а водители грузовиков – 55 рублей. На улице Вокзальной в селе Ям в горосдком округе Домодедово тарифы составят 40, 20 и 80 рублей соответственно.

Новые платные парковки в Подмосковье с 15 декабря 2025 года:

Новые парковки появятся в Балашихе, Домодедове, Дмитрове, Ивантеевке, Зарайске, Озёрах, Пушкино и Серпухове.

Балашиха: а/д «Железнодорожный – Новый Милет – Торбеево» (ул. Юбилейная);

а/д «Железнодорожный – Новый Милет – Торбеево» (ул. Юбилейная); Дмитров: а/д А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» - Дмитров – МБК (ул. Профессиональная);

а/д А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» - Дмитров – МБК (ул. Профессиональная); Дмитров: ул. Кольцо;

ул. Кольцо; Дмитров: ул. Большевистская;

ул. Большевистская; Домодедово: а/д «Растуново – Барыбино» (ул. 1-я Вокзальная);

а/д «Растуново – Барыбино» (ул. 1-я Вокзальная); Домодедово: с. Ям, а/д «Ям – ст. Ленинская»;

с. Ям, а/д «Ям – ст. Ленинская»; Ивантеевка: а/д «Ярославское шоссе – Ивантеевка – Щёлково» (ул. Первомайская);

а/д «Ярославское шоссе – Ивантеевка – Щёлково» (ул. Первомайская); Зарайск: ул. Октябрьская;

ул. Октябрьская; Озёры: пл. Коммунистическая;

пл. Коммунистическая; Пушкино: а/д «Братовщина-Ельдигино» – ст. Правда (ул. Ленина);

а/д «Братовщина-Ельдигино» – ст. Правда (ул. Ленина); Серпухов: ул. 2-я Московская.

С 1 декабря в Московской области появятся новые платные парковки: список адресов и тарифы