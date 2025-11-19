«Автопортрет»: московские автолюбители стали находить фотокарточки на ветровом стекле

Фотографы делают снимки автомобилей на парковках и оставляют владельцам.

Вышли из дома или с работы и обнаружили фотокарточку на ветровом стекле своего автомобиля? Не пугайтесь: это не ошибка и не розыгрыш ваших друзей или соседей. Просто вашей машине сделали комплимент. Кто и зачем? Рассказывает «Рамблер/авто».

Фотографы в Москве этой осенью снимают во дворах и парковках понравившиеся легковые автомобили. Вместе с фото они оставляют открытку с надписью «Это автопортрет вашей машины — она у вас невероятно фотогеничная!» и логотипом Сбера.

Помимо фотокарточки, автолюбителя ждёт приглашение в новый раздел «Авто» в приложении СберБанк Онлайн, где можно найти всё, чтобы следить за своим автомобилем:

оплата заправки с кешбэком, не выходя из авто;

запись на ТО с выгодой до 30%;

оплата дорожных штрафов в пару кликов;

выгодное ОСАГО онлайн;

оценка рыночной стоимости авто.

Ну и, наконец, ещё один приятный бонус от Сбера — автовладелец может сгенерировать ИИ-автопортрет своей машины в уникальном стиле, даже в духе «Форсажа». Набор карточек промтов доступен в Телеграм-канале «Для тех, кто рулит».

