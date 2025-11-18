«Президент об этом не знает». Раскрыта судьба автомобиля Владимира Путина

За рулём этой машины президент России проехал свыше 2000 км за три дня.

© Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Желтый хэтчбек Lada Kalina, которым управлял президент России Владимир Путин, стал талисманом сибирских дорожников. Об этом рассказал министр транспорта России Андрей Никитин.

В августе 2010 года Путин, тогда занимавший пост премьер-министра РФ, проехал на «Калине» из Хабаровска в Читу в сопровождении правительственного кортежа. Автопутешествие протяженностью 2165 км заняло три дня, за которые Владимир Владимирович проинспектировал новую федеральную трассу и стройплощадку Нижне-Бурейской ГЭС, побывал на заправочных станциях и по ходу остановок пообщался с местными жителями и автолюбителями.

«Ладу Калину» президент подарил одному из рабочих. Она ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом её выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства», — поделился подробностями о судьбе желтой «Калины» Никитин в интервью «Комсомольской правде».

Lada Kalina в версии Sport, на которой Путин проехал по маршруту Хабаровск – Чита, оснащена 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 98 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач. Одной из главных особенностей этой машины является навигатор системы ГЛОНАСС, который в начале 2010-х был в новинку для автомобилистов на российских дорогах.

«Президент об этом не знает»

Журналисты спросили Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, о том, знает ли глава государства, что его Lada Kalina стала талисманом.

«Нет, президент об этом не знает, но если эта машина является талисманом для качественных дорог, то, значит, она не только выполнила свою миссию, но и перевыполнила ее», — сказал Песков газете «Известия».

