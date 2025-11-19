Под закон о локализации вслед за такси попадут автомобили ещё одного сервиса

Законопроект может быть подготовлен уже в 2026 году.

© Виталий Тимкив/РИА Новости

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, обязывающий таксопарки и самозанятых таксистов использовать автомобили отечественного производства. В перспективе подобные требования, вероятно, появятся и в каршеринге, сервисе для краткосрочной и долгосрочной аренды машин.

Как рассказал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, первые наброски соответствующего проекта закона уже имеются.

«Законопроект находится в стадии обсуждения в правительстве. Думаю, в 2026 году он уже обретёт реальные очертания», — приводит слова сенатора информационное агентство ТАСС.

Первые разговоры об использовании только отечественных авто в каршеринге в России появились в мае текущего года, после того как был утверждён соответствующий закон для пассажирских такси. Инициативу в том числе поддержал Минпромторг, а в Совете Федерации подчеркнули, что требования к машинам в сервисах аренды будут примерно такими же, как в такси.

Согласно закону о локализации, с весны следующего года к перевозкам в такси будут допускаться только автомобили, выпускаемые на заводах в России и имеющие высокую долю отечественных комплектующих. В первую редакцию списка таких машин попали 6 марок и 22 модели.

Опубликован официальный список автомобилей для работы в такси с 1 марта 2026 года