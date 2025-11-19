Lixiang сделал важный шаг к запуску продаж автомобилей в России

Люксовые кроссоверы L6, L7 и L9 прошли сертификацию в России.

© Li Auto

Китайский производитель люксовых гибридов и электромобилей Lixiang/Li Auto активно готовится к официальному выходу на российский рынок после нескольких лет работы «в тени». Эксклюзивный представитель марки в России, холдинг Sinomach Auto, объявил о завершении сертификации первых трёх моделей.

Как стало известно ещё весной 2025 года, Lixiang привезёт в Россию роскошные кроссоверы L6, L7 и L9. Тогда были объявлены примерные цены и комплектации. Но для выхода в продажу каждому новому для отечественного рынка автомобилю необходимо Одобрение типа транспортного средства, так называемое ОТТС, и теперь этот документ получен.

«В ноябре завершена процедура получения Одобрения типа транспортного средства для моделей Li L6, Li L7 и Li L9. ОТТС подтверждает, что автомобили Li Auto не только полностью соответствуют строгим требованиям российского законодательства в области безопасности, экологии и технического регулирования, но и готовы предложить высочайший уровень качества для клиентов на всех этапах покупки», — рассказали в пресс-службе Sinomach Auto.

Информация о дате старта официальных продаж автомобилей Li Auto и актуальных ценах будет анонсирована отдельно.

Параллельно с подготовкой автомобилей к старту продаж Lixiang выстраивает в регионах России официальную дилерскую сеть и систему сервисной поддержки. На первом этапе компания планирует открыть около 60 автосалонов по всей стране.

