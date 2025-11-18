Voyah представил флагманский кроссовер Taishan: его привезут в Россию

Премиальный бренд Voyan входящий в концерн DongFeng, провел в Китае мировую презентацию своего нового флагмана — полноразмерного кроссовера Taishan. Гибридную новинку уже можно заказать и в России.

© Voyah

Автомобиль, длина которого составляет 5,2 метра, позиционируется как флагман марки. Благодаря массивной решетке радиатора с 34 хромированными ламелями и 22-дюймовым колесным дискам с уникальным покрытием смотрится китайская новинка весьма внушительно и дорого.

© Voyah

Одной из особенностей экстерьера стала динамическая подсветка дверных ручек с шестью вариантами проекции. При этом сами двери оснащены электроприводами и системой автоматического закрывания в дождливую погоду.

© Voyah

Внутри Taishan предлагает трехрядную компоновку салона по схеме 2+2+2. Центральным элементом средней зоны стали два индивидуальных сиденья с массажем, который имеет восемь програм, и регулируемыми подставками для ног. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться складными столиками, мини-баром и откидным потолочным экраном диагональю 21,4 дюйма. Акустическая система Voyah Sound состоит из 32 динамиков суммарной выходной мощностью 2300 Вт.

© Voyah

Taishan базируется на новой платформе Tianyuan с 800-вольтовой архитектурой. Комбинированная гибридная установка объединяет два электромотора мощностью 517 л.с. и 150-сильный двигатель внутреннего сгорания. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, а для разгона до 100 км/ч хватает 5,5 секунды. Запас хода только на электротяге составляет 280 километров, а в гибридном режиме — 1120 по циклу WLTP. Аккумулятор емкостью 65 кВт*ч с технологией сверхбыстрой зарядки позволяет восстановить заряд с 20% до 80% за 12 минут, что добавляет до 180 км к запасу хода.

© Voyah

В список ключевых технологий новинки также вошли трехкамерная пневмоподвеска с функцией адаптации к профилю и качеству дорожного покрытия и возможностью регулировки клиренса, а также система полного привода с задними колесами способными поворачиваться на угол до 8 градусов. Последняя технология обеспечивает радиус разворота всего 5,4 метра и позволяет парковаться в ограниченном пространстве, используя так называемый «крабовый ход».

© Voyah

Предварительные заказы на новый Voyah Taishan уже открыты в салонах официальных дилеров. Цены и комплектации нового флагмана будут объявлены производителем позднее.