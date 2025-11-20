Что происходит с ценами на бензин на российских АЗС: Росстат опубликовал цифры за неделю

Представлена динамика изменения цен на бензин и дизтопливо.

Бензин на российских автозаправочных станциях (АЗС) дешевеет вторую неделю подряд. С 11 по 17 ноября средняя стоимость автомобильного топлива снизилась, как и неделей ранее, на 13 копеек — с 65,34 до 65,21 рубля за литр.

Как сообщил Росстат по итогам мониторинга цен на заправках за последнюю неделю, бензин подешевел в 42 регионах. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Республике Калмыкия и Кабардино-Балкарской Республике (-2,2%).

Подорожал бензин в 35 субъектах. В их числе Москва и Санкт-Петербург, где средний чек на АЗС вырос на 0,1% — до 67,04 и 64,90 рубля соответственно.

По маркам и видам горючего динамика изменения цен такая же, как и на предыдущей неделе. АИ-92 и АИ-95 дешевеют, премиальный бензин АИ-98 и солярка дорожают.

АИ-92: -15 копеек (-0,22%), с 65,25 до 62,10 рубля;

-15 копеек (-0,22%), с 65,25 до 62,10 рубля; АИ-95: -13 копеек (-0,19%), с 67,34 до 67,21 рубля;

-13 копеек (-0,19%), с 67,34 до 67,21 рубля; АИ-98 и выше: +11 копеек (+0,12%), с 87,90 до 88,01 рубля;

+11 копеек (+0,12%), с 87,90 до 88,01 рубля; ДТ: +26 копеек (+0,32%) с 74,56 до 74,80 рубля.

Как менялись розничные цены на бензин в России с августа по ноябрь:

11-17 ноября: -0,19%;

6-10 ноября: -0,19%;

29 октября-5 ноября: +0,03%.

21-28 октября: +0,38%;

14-20 октября: +0,58%;

7-13 октября: +0,76%;

30 сентября-6 октября: +0,85%;

23-29 сентября: +0,79%;

16-22 сентября: +0,62%;

9-15 сентября: +0,45%;

2-8 сентября: +0,55%;

26 августа-1 сентября: +0,3%;

19-25 августа: +0,6%;

12-18 августа: +0,44%;

5-11 августа: +0,4%;

29 июля-4 августа: +0,3%.

