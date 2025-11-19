Раскрыт секрет популярности новой российской марки Tenet

За два с половиной месяца после дебюта на рынке автобренд поднялся в топ-5 самых популярных в России.

© AGR Automotive Group

Новая российская марка Tenet вполне заслуживает званий «Открытие года» и «Прорыв года» в отечественном автопроме. Кроссоверы этого бренда поступили в продажу только в августе, а уже в октябре попали в десятку самых востребованных. Дилеры объяснили, с чем связан такой стремительный успех новичка рынка.

«Результат марки обусловлен высокой доступностью автомобилей и быстрой логистикой из Калуги», — рассказал «Автостат» со ссылкой на пресс-службу группы компаний «АвтоСпецЦентр».

Автомобили Tenet собирают на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Кроссоверы стоят от 1 999 000 до 3 390 000 рублей. Плюс, самая бюджетная модель, компактный паркетник T4, включён в программу льготного автокредитования со скидкой до 25%.

В октябре было продано 8632 новых автомобилей Tenet. Марка заняла пятое место по продажам, уступив только Lada, Haval, Geely и Belgee. В модельный ряд, помимо T4, входят среднеразмерный кроссовер T7 и полноразмерный флагманский T8.

