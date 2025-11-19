Кроссоверы BAIC уходят из России: сколько автомобилей осталось в продаже

Паркетники сборки автозавода в Калининграде временно исключены из российской линейки BAIC.

© BAIC

Во вторник, 18 ноября, на пресс-конференции BAIC в Москве было объявлено, что китайский концерн временно прекращает продажи своих кроссоверов в России. О том, сколько паркетников X-серии осталось в доступе в отечественных автосалонах, рассказал инсайдерский паблик «Китайские автомобили».

По сведениям источника, в ассортименте BAIC на сегодняшний день осталось 403 кроссовера. Больше всего экземпляров в продаже у среднеразмерного бензинового X55 стоимостью от 1 975 000 рублей — 189, а вот численность компактного «бюджетника» X35 с ценником 1 489 000 рублей составляет всего восемь штук.

Количество оставшихся в продаже в России кроссоверов BAIC:

X35 – 8 экземпляров;

X75 – 38;

X7 – 168;

X55 – 189.

В течение ближайшего года BAIC и его партнерский завод «Автотор» в Калининграде сосредоточатся на внедорожной линейке BJ. Обновленный кроссоверы X-серии вернутся в модельную гамму в России в 2027 году, и все они будут гибридными.

BAIC анонсировал две новинки для российского рынка в 2026 году