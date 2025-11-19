«Еду без водителя»: в России представили полностью беспилотный шаттл Navio L5

В Москве состоялась премьера второго беспилотного транспорта от компании Navio.

© Navio

Российский разработчик технологий автономного вождения Navio презентовал шаттл L5. Инновационное транспортное средство работает исключительно на электротяге и полностью управляется искусственным интеллектом. Премьера состоялась на Международной конференции AI Journey в Москве.

Как говорится в сообщении пресс-службы столичной компании, поступившем в редакцию «Рамблер/авто», беспилотный шаттл оборудован автоматизированной системой вождения, соответствующей 5 уровню по классификации SAE (Society of Automotive Engineers). AI-водитель на базе генеративного искусственного интеллекта обладает всеми необходимыми навыками вождения для безопасной езды в городских условиях. В кабине нет даже водительского места, о чём говорит надпись «Еду без водителя» на электронном светодиодном табло на шаттле.

«Автономный автомобиль строго соблюдает правила дорожного движения, все его маневры плавные и выверенные», — рассказали в Navio.

© Navio

Navio L5 предназначен для пассажирских перевозок — от городского маршрутного движения до трансферов в аэропортах, кампусах и курортных зонах. Несмотря на довольно компактные габариты, шаттл способен с комфортом вместить до 36 пассажиров.

Автономный шаттл L5 — это уже второй по счёту прототип транспортного средства для дорог общего пользования в линейке Navio. Первым беспилотником стал магистральный тягач L5, представленный на AI Journey год назад.

