АвтоВАЗ объявил цены на рестайлинговую Lada Niva Travel с новым мотором

Новая Lada Niva Travel будет стоить от 1 390 000 рублей.

АвтоВАЗ раскрыл прайс-лист обновлённого внедорожника Lada Niva Travel. Автомобиль предложен в пяти комплектациях и с безальтернативным, но зато абсолютно новым двигателем.

Если дореформенная Niva Travel, которая, кстати, пока остаётся в линейке АвтоВАЗа, оборудуется 1,7-литровым 8-клапанным двигателем мощностью 83 л.с, то рестайлинговая версия получила 90-сильный 8-клапанник с рабочим объёмом 1,8 литра.

В паре с новым двигателем по-прежнему работает 5-ступенчатая механическая коробка передач, однако она получила новые блок шестерён и картер сцепления.

Благодаря более мощному мотору, который ещё и на 25 кг легче предыдущего, «Нива» на 2,4 секунды быстрее разгоняется до 100 км/ч – за 16,2 секунды вместо прежних 18,6 секунды. Расход топлива в смешанном цикле уменьшился с 10,2 до 9,9 литра на 100 км.

Что касается других изменений, то «Нива» оборудована модернизированной передней подвеской c вынесенным вперёд стабилизатором, что обеспечивает снижение шума при сжатии и отбое и более плавный ход

Помимо новой технической «начинки», Lada Niva Travel получила ряд косметических изменений: новый бампер, пластиковые детали кузова, колёсные диски нового дизайна. Кроме того, в расширенных комплектациях головная оптика теперь светодиодная, а не галогеновая.

Стоимость обновлённой Lada Niva Travel — от 1,38 до 1,76 млн рублей. Для сравнения, «вилка» цен на дорестайлинговую модель — от 1,33 до 1,61 млн рублей.

«Автомобили начнут отгружать дилерам марки в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Цены и комплектации обновленной Lada Niva Travel:

Classic, от 1 384 000 рублей: 1,8-литровый двигатель, вентилируемые передние тормоза, обновленная подвеска, подушка безопасности водителя, усилитель руля, электропривод стекол, антиблокировочная система тормозов (ABS), система ЭРА-ГЛОНАСС;

1,8-литровый двигатель, вентилируемые передние тормоза, обновленная подвеска, подушка безопасности водителя, усилитель руля, электропривод стекол, антиблокировочная система тормозов (ABS), система ЭРА-ГЛОНАСС; Comfort, от 1 493 000 рублей: подушка безопасности переднего пассажира, кондиционер, обогрев передних сидений, подлокотник, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, рейлинги на крыше, кожух запасного колеса, бамперы и молдинги, частично окрашенные в цвет кузова;

подушка безопасности переднего пассажира, кондиционер, обогрев передних сидений, подлокотник, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, рейлинги на крыше, кожух запасного колеса, бамперы и молдинги, частично окрашенные в цвет кузова; Life, от 1 493 000 рублей: 15-дюймовые литые диски, светодиодные фары;

15-дюймовые литые диски, светодиодные фары; Enjoy, от 1 692 000 рублей: 16-дюймовые литые диски, мультимедийная система Enjoy Pro, камера заднего вида, круиз-контроль;

16-дюймовые литые диски, мультимедийная система Enjoy Pro, камера заднего вида, круиз-контроль; Techno, от 1 764 000 рублей: 17-дюймовые литые диски, кожух запасного колеса в цвет кузова, противотуманные фары, тонировка задней полусферы, бамперы и молдинги, окрашенные в цвет кузова, электрообогрев ветрового стекла, водительское сидение с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой.

Обновлённая Lada Niva Travel будет одним из самых доступных автомобилей с полным приводом на российском рынке. Так, прямой конкурент вазовского «вездехода» УАЗ «Патриот» стоит от 1,8 до 2 млн рублей. «Китаец» Haval Jolion обойдётся покупателю в 2,4-2,7 млн рублей, а за «корейца» российской сборки Solaris HC придётся выложить от 2,5 до 2,8 млн рублей.

