Россияне перестали покупать иномарки: эксперт назвал три основные причины

Объём импортных автомобилей в России сократился с 925 до 290 тысяч.

Ввоз новых легковых автомобилей в Россию рухнул на 64% по сравнению с прошлым годом, сильнее всего сократились поставки иномарок из Китая. Об этом рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

Если за январь-октябрь прошлого года российские импортёры завезли из-за границы 925 тысяч иномарок, то за аналогичный период 2025 года – всего 290 тысяч. Это наименьший показатель с 2022 года, когда объём импортных машин за первые десять месяцев был на уровне 192 тысячи единиц.

С чем связано такое обрушение импорта новых автомобилей? Целиков назвал три основные причины.

«Первая — сокращение объёмов рынка (-20%). Вторая — большие прошлогодние стоки. И третья — увеличение объёмов сборки на территории России. Каждая внесла свой вклад», — объяснил эксперт.

Китай в минусе, Южная Корея в большом плюсе

Сильнее всего с начала года, на 68%, упал ввоз автомобилей из Китая, о чём пару дней назад даже писали китайские СМИ — до 210 тысяч штук. Однако даже так Поднебесная сохранила за собой уверенное лидерство среди всех каналов поставок — 72,5% от всех ввезённых машин. На втором месте идёт Киргизия с транзитом 32,5 тысячи авто (-52,5% по сравнению с прошлым годом). Замыкает тройку основных направлений Южная Корея с 12,5 тысячами машин. Причём корейцы, в отличие от китайцев и киргизов, за год нарастили объём поставок на 367%.

