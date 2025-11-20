Hyundai заново зарегистрировала в России ещё три товарных знака

Южнокорейская компания оформила авторские права на одно название и два логотипа.

Крупнейший корейский автоконцерн Hyundai Motors продолжает активно перерегистрировать в России свои бренды и логотипы. Буквально пару дней назад в реестре ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) были опубликованы сразу шесть заявок от компании из Сеула. В четверг, 20 ноября, «Рамблер/авто» обнаружил ещё три документации.

В электронной базе размещён патент Hyundai на наименование Pavise. Это название среднетоннажного грузовика корейского автопроизводителя. Также «корейцы» перерегистрировали в России два логотипа. Первый — эмблема Genysis, суббренда Hyundai, под которым выпускаются автомобили премиум-класса. Второе лого — эксклюзивный знак люксового седана Hyundai Equus в виде фигурки с крыльями.

Важно отметить, что такая активность Hyundai с патентами не является признаком возвращения автопроизводителя в Россию. Перерегистрация позволяет компаниям, в том числе не работающим в стране, избежать неправомерного использования своих товарных знаков.

