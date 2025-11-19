АвтоВАЗ показал секретные рендеры: так могла выглядеть Lada Iskra

На эскизах есть несколько любопытных дизайнерских решений, которых нет в серийной модели.

Российский концерн АвтоВАЗ поделился первоначальным вариантом дизайна автомобилей нового семейства Lada Iskra, выпуск которых стартовал в апреле 2025 года. Пример того, как могла выглядеть модель, показан на рендерах седана и кросс-версии с увеличенным дорожным просветом.

Судя по размерам концептов, в первоначальном варианте «Искра» должна была оказаться чуть длиннее, шире, ниже и могла получить больший задний свес, чем в конечном дизайне. То же самое касается и Cross-версии. Кроме того, колёсные диски на рендерах явно больше 15 и 16 дюймов на серийном варианте.Смотрится «Искра» на этих эскизах брутальнее и, можно даже сказать, стильнее, чем в конечном варианте.

В остальном Lada Iskra на рабочих эскизах – один в один товарный экземпляр: та же Х-образная светотехника, продольные рёбра жёсткости на капоте, выштамповки на боковинах, крупные соты радиаторной решётки.

«Сравнение с серийными образцами показывает, что ключевые стилевые решения, представленные на рендерах, были успешно реализованы в конечном продукте», — рассказали на АвтоВАЗе.

Lada Iskra поступила в продажу 21 июля текущего года. Стоимость автомобиля — от 1 249 000 рублей.

