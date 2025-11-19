В правительстве России оценили ситуацию с ценами на бензин в регионах

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак отметил снижение стоимости автомобильного топлива.

© Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

Ситуация на российском топливном рынке стабилизировалась: оптовые и розничные цены пошли на убыль после нескольких месяцев стремительного роста. Об этом заявил вице-премьер правительства России Александр Новак на встрече с журналистами в четверг, 19 ноября.

«Ситуация стабильная. Цены оптовые скорректировались вниз.

Частично уже цены скорректировались на заправках вниз. Уверен, что и дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Мы видим, что уже на независимых заправках цены пошли вниз», – приводит слова Новака информационное агентство ТАСС.

Среди факторов, благодаря которым ситуация на топливном рынке стабилизировалась, вице-премьер РФ назвал запрет на вывоз автомобильного топлива за границу и сезонное снижение спроса. Ещё одна причина — завершение ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

По данным Росстата за 6-10 ноября, средняя розничная цена на бензин в России составила 65,34 рубля за литр. Это на 12 копеек дешевле, чем раньше. Солярка подорожала на 15 копеек — до 74,56 рубля.

Путин вмешался в ситуацию с ценами на бензин на российских заправках