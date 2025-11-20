Jetour анонсировал большую премьеру в России

Таких внедорожников в российской линейке Jetour ещё не было.

© JETOUR

Популярный в России китайский бренд Jetour заходит в абсолютно новую для себя нишу рынка. Дочерняя марка Chery будет выпускать рамные внедорожники премиум-класса. «Первенцем» линейки станет автомобиль под названием G700, мировая премьера которого прошла в Дубае.

Брутальный внедорожник с квадратными формами имеет внушительные габариты: длина — 5198 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1956 мм, колесная база составляет 2870 мм. Салон с четырьмя экранами мультимедийной системы и 8-точечной массажной системой на сиденьях рассчитан на шесть мест.

Оснащён Jetour G700 мощной гибридной системой, в состав которой входят 2,0-литровый турбодвигатель и два электромотора, суммарно выдающие 904 л.с. На полном баке и при полностью заряженной батарее внедорожник проезжает до 1400 км.

За переключение передач отвечает 2-ступенчатая гибридная трансмиссия. Интеллектуальная система полного привода XWD имеет семь режимов вождения: «Стандарт», «Спорт», «Эко», «Грязь», «Песок», «Снег», «Камни». Есть также специальный режим «X», при выборе которого распределение крутящего момента между осями бортовой компьютер устанавливает самостоятельно в зависимости от типа и состояния дорожного покрытия.

© JETOUR

Ещё Jetour G700 умеет плавать за счёт особой конструкции, в том числе водонепроницаемого кузова, и развивает скорость на воде до 5 км/ч. Так, в октябре этого года внедорожник за 22 минуты преодолел 1,2-километровое русло Янцзы, третьей по протяжённости реки в мире.

В российском офисе Jetour подтвердили, что Jetour будет продаваться в России, причём дебют премиального «рамника» на нашем рынке не за горами.

«Запуск нового Jetour G700 на российском рынке планируется в 2026 году», — объявили в «Джетур Мотор Рус».

Стоимость Jetour G700 на родине в Китае составляет 349 990 до 429 900 юаней. По текущему обменному курсу это 3,9-4,8 млн рублей.

Jetour представил водоплавающий внедорожник