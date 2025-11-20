ГАЗ собирает подразделение для выпуска автомобилей «Волга»

На площадке ГАЗа по выпуску легковых авто открыто 26 вакансий.

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) открыл набор на три десятка вакансий — от водителя погрузчика до начальника цеха сборки и менеджеров различных отделов. Скорее всего, нижегородский автогигант собирает подразделение для перезапуска производства легковых машин.

По версии инсайдерского Телеграм-канала «Русские автомобили», ГАЗ набирает сотрудников на производство автомобилей бренда «Волга». В списке из 26 вакансий – руководители отделов по гарантийному обслуживанию и технической поддержки в области качества автомобилей, главный специалист в технологический отдел по сборке, аудитор поставщиков, менеджер по продукту автопром и многие другие позиции.

Слухи о возрождении легендарной отечественной марки легковых машин циркулируют в российском автомобильном сообществе уже не первый месяц. Официального подтверждения нет, а создание нового подразделение проходит в условиях максимальной секретности.

«Нигде не фигурирует не только ГАЗ, но даже АО ПЛА, на которое оформлены права на бренд «Волга». На НН фирма именуется просто как «Легковые автомобили», – обратил внимание источник.

Инсайдеры полагают, что под брендом «Волга» планируют собирать седаны и кроссоверы Geely. Выпуск будет налажен на легковом конвейере ГАЗа, который формально отдан в аренду дочерней фирме завода АО ПЛА («Производство легковых автомобилей»).

Площадка по выпуску легковушек на Горьковском автозаводе простаивает с 2022 года, когда из России ушли Volkswagen и Skoda. Выпуск собственных легковых авто ГАЗ прекратил ещё в 2010 году.

