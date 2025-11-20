Новый автомобиль Lada появился в московском такси

Представительский седан Lada поставили в столичные таксопарки.

© Антон Великжанин/Коммерсантъ

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил об отгрузке первой партии бизнес-седанов Lada Aura таксопаркам. 25 автомобилей уже переданы перевозчикам в Москве и Воронеже, рассказали в пресс-службе концерна.

«Компания АвтоВАЗ осуществила первую отгрузку седанов Lada Aura в адрес партнерских таксопарков сервиса «Яндекс Такси». Общий объем будущей партии составит 250 автомобилей», — поделились подробностями в тольяттинской компании.

В таксопарки представительский Lada Aura поставляется в базовой комплектации Premier с тканевой обивкой сидений, кондиционером, обогревом передних и задних кресел, четырьмя подушками безопасности. Двигатель у седана одинаковый во всех комплектациях: 1,8-литровый бензиновый ВАЗ-21179 Evo мощностью 122 л.с.

«Аура» поступила в продажу 30 ноября прошлого года. Это самая дорогая модель в линейке Lada: цена варьируется от 2,6 до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации.

