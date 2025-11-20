ГИБДД зафиксировала снижение числа ДТП в Москве

Официальные цифры свидетельствуют об улучшении ситуации на столичных дорогах.

© Владимир Федоренко/РИА Новости

Госавтоинспекция Москвы обнародовала статистику аварийности за первые десять месяцев 2025 года. Согласно этим данным, дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в столице стало меньше.

Относительно января-октября прошлого года число аварий в Москве сократилось на 10%. Количество погибших уменьшилось на 20,2%, травмированных – на 9,2%. Ещё больше сократилось число ДТП с участием детей до 16 лет — на 17,1%, а количество погибших и пострадавших — на 70% и 18,3%.

Как подчеркнули в ГИБДД, дорожная ситуация в Москве с начала текущего года улучшилась благодаря мерам по повышению уровня культуры безопасности на дорогах, принимаемым столичным департаментом.

«Госавтоинспекция Москвы призывает участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения, а также беречь себя и окружающих вас людей», — обратилось столичное ведомство к участникам дорожного движения.

Также ГИБДД призвала родителей быть примером для подрастающего поколения и каждый день напоминать юным участникам дорожного движения о безопасном поведении на улично-дорожной сети.

