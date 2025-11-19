Электрический Cayenne: Porsche представила самый мощный серийный автомобиль в своей истории

Батарейный кроссовер превзошёл по мощности рекордсмена Нордшляйфе Porsche Taycan Turbo GT.

© Porsche

Компания Porsche на онлайн-презентации в среду, 19 ноября, представила миру Cayenne четвёртого поколения. Главное отличие модели новой генерации — люксовый кроссовер стал полностью электрическим.

В немецком концерне с гордостью называют новый Cayenne самым мощным серийным автомобилем в своей истории. «Электричка» оснащена двухмоторной силовой установкой. В обычном режиме этот агрегат выдаёт 844 л.с., однако при включении режима Launch мощность возрастает до внушительных 1156 сил. До сих пор титул самого мощного серийного Porsche принадлежал электрическому Taycan Turbo GT с мощностью 1019 л.с.

© Porsche

При пиковой отдаче батарейный Porsche преодолевает спринт до «сотни» всего за 2,4 секунды и развивает максимальную скорость 260 км/ч. Тяговый аккумулятор ёмкостью 113 кВт·ч позволяет преодолеть на одной зарядке солидные для любого электромобиля 640 км. Это, например, больше, чем Tesla Model Y с максимальной дальностью хода 590 км. Пополнить запас электроэнергии с 10% до 80% можно всего за 16 минут. Зарядка осуществляется в том числе в беспроводном режиме, но не так быстро, как от розетки.

Стоимость электрического Porsche Cayenne составляет от $109 000 до $163 500 (8,8–13,2 млн рублей) в зависимости от комплектации. Приём заказов на новинку уже открыт. Поставки автомобилей заказчикам начнутся летом следующего года.

Несмотря на дебют электрической версии, обычный Porsche Cayenne останется в модельной гамме. Бензиновый кроссовер третьего поколения будет выпускаться на заводе в немецком Лейпциге ещё как минимум пять лет — до 2030 года включительно.

