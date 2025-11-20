1085 машин и 93 премьеры: программа Международного автосалона в Гуанчжоу-2025

Масштабная автовыставка откроется в пятницу, 21 ноября.

© John Ricky/Anadolu via Getty Images

С 21 по 30 ноября пройдёт 23-й в истории Международный автосалон в Гуанчжоу. Одна из крупнейших в мире автовыставок соберёт в этом году десятки компаний из самых разных стран и станет ареной почти 100 автомобильных премьер, как локальных, так и мировых.

Мероприятие пройдёт в Китайском выставочном комплексе импортно-экспортных товаров. Площадь павильонов займёт свыше 220 тысяч квадратных метров и примет в общей сложности 1085 автомобилей, 689 из них — гибриды и «электрички».

Помимо китайских компаний и брендов BYD (Denza, Yangwang, Fangchengbao), FAW Hongqi, SAIC (Roewe, MG), Changan, BAIC, GAC (Trumpchi, Aion, Hyper), Geely (Lynk & Co), Great Wall (Haval, Poer, Wey, Tank), Chery (Jetur, Exeed) участие в автовыставке примут и лидеры мировой автомобильной индустрии. Среди них BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Ford, General Motors, Toyota, Honda, Nissan и Kia.

93 модели на стендах Автосалона в Гуанчжоу — новинки. В списке самых ожидаемых премьер — электрический супер-внедорожник Hongqi Off-road, гибридный минивэн Geely V900, электрический седан Xpeng P7, гиперкар Yangwang Y9, электрокар Mercedes-AMG GT XX. Некоторые из новинок ожидаются в России.

Международную автовыставку в Гуанчжоу посетит корреспондент «Рамблер/авто». Следите за нашей лентой публикаций.

