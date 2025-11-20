В России появятся автомобили двух дочерних марок GAC

Компания анонсировала выход трёх моделей на российский рынок.

© Алексей Батушенко

Китайский концерн GAC планирует расширить своё присутствие в России и привезти в нашу страну автомобили марок Aion и Hyper. Об этом на пресс-конференции в Гуанчжоу в четверг, 20 ноября, рассказал заместитель президента компании GAC International Ли Виеконг.

Обе дочерние марки компании специализируются на выпуске электрических машин. Причём изначально Hyper был суббрендом Aion, но в 2022 году стал самостоятельным торговым знаком.

«Мы планируем вывести на российский рынок автомобили Aion и Hyper», — передаёт корреспондент «Рамблер/авто» слова заместителя президента GAC International.

Среди новинок, по словам топ-менеджера, будет среднеразмерный внедорожник Hyper HT и две модели Aion — батарейные кроссоверы Y и V. О том, как скоро эти машины появятся в продаже в России, Виеконг не уточнил.

