Россиян предупредили о лишении водительских прав за новогодние украшения на автомобиле

Российским водителям рассказали о штрафах за езду с гирляндой на машине.

© Bryan Bigneron/Shutterstock

Украсить автомобиль новогодней гирляндой можно – запрета в российском законодательстве нет. Однако делать это нужно максимально осторожно и соблюдать ряд ограничений, иначе можно не только получить штраф, но и лишиться водительских прав на долгий срок, предупредил юрист в преддверии новогодних праздников.

Гирлянда на авто не должна закрывать фары, фонари, поворотники и создавать иллюзию их работы для других участников дорожного движения, а также мешать обзору через ветровое стекло, боковые окна и зеркала заднего вида. При выявлении нарушений этих требований сотрудник ДПС выпишет предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

«Главное правило при украшении автомобиля — это обеспечение безопасности как самого водителя, так и других участников дорожного движения», — подчеркнул эксперт Юрий Поздняков в разговоре с RT.

Если гирлянда закрывает госномер, то административное наказание составит 5000 рублей и приведёт к лишению права управления на срок от 1 до 3 месяцев.

Однако самые серьёзные последствия любителей ездить с новогодними украшениями ждут, если на переднюю часть автомобиля установить гирлянду красного цвета, а на заднюю – белую. Это может быть расценено как имитация сигнала специальных и экстренных служб – полиции, пожарной, скорой – и повлечёт лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до 12 месяцев. А если красно-белое украшение ещё и мигает, то автомобилист потеряет права на 1-2 года.

Безопасность на дороге и соблюдение закона важнее любого украшения, напомнили водителям.

Как правильно возить в машине новогоднюю ёлку