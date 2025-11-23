Путин решил судьбу праворульных машин, АвтоВАЗ поднимает цены, ГИБДД грозит крупными штрафами. Главное за неделю

Точка в разговорах о запрете «праворулек» на российских дорогах, огромные штрафы за езду с просроченными водительскими правами, «Газпром» в автоиндустрии, стоимость рестайлинговой Lada Niva Travel, десяток зарегистрированных товарных знаков Hyundai в России, планы правительства по локализации каршеринга, секретные эскизы Lada Iskra и новые платные парковки в Московской области — в подборке главных новостей недели.

© Shutterstock

Путин поставил точку в вопросе о запрете праворульных авто в России

Праворульные автомобили не окажутся вне закона на российских дорогах в обозримом будущем – теперь официально. Президент России Владимир Путин, наверное, последние 10-15 лет не раз публично заявлял, что таких планов у правительства нет. И теперь на следующие 10 лет утверждена новая концепция безопасности на отечественных дорогах, в которой есть и поручение по машинам с правым рулем. Подробно об этом пункте и вероятных мерах по повышению безопасности «праворулек» — в публикации «Рамблер/авто».

Aurus перешёл под контроль «Газпрома»: названа сумма сделки

На этой неделе стало известно то, о чём говорилось на уровне слухов, наверное, последние два года: «Газпром» заходит в автомобильную промышленность. Крупнейшая энергетическая компания в России стала основным акционером премиального бренда Aurus. О стоимости сделки и причинах прихода нового мажоритарного акционера — по ссылке.

© Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Ford завершил выпуск одного из самых продаваемых автомобилей в мире

В истории мирового автопрома завершилась целая эпоха. Легендарный Ford Focus в последний раз сошёл с конвейера. Да, выпуск сверхпопулярных хэтчбеков, седанов и универсалов завершён, причём с концами. Преемника у «Фокуса» не будет. О том, почему «фордовцы» решили распрощаться со своим бестселлером, — читайте в нашем материале.

ГИБДД предупредила водителей о крупном штрафе с арестом автомобиля

Недействительное или просроченное водительское удостоверение приравнивается к его отсутствию, напомнили на этой неделе автолюбителям в Госавтоинспекции. Сев за руль с такими правами, водитель рискует получить крупное административное наказание и будет вынужден вызволять своё авто со штрафстоянки. Одним словом, не забывайте время от времени поглядывать на срок действия документа и заблаговременно планируйте замену.

К слову, уходящая неделя вообще была богатой на различные предупреждения о крупных штрафах водителей. Так, россиянам напомнили об административном наказании за мойку машины во дворе многоквартирного дома и лишении прав за езду с новогодней гирляндой.

© Bryan Bigneron/Shutterstock

В Калининграде будет выпускать внедорожники BAIC

На уходящей неделе, 18 ноября, российское представительство концерна BAIC собрало большую пресс-конференцию в Москве, на которой побывал наш корреспондент. Топ-менеджмент компании сделал ряд важных объявлений: кроссоверы X-серии временно исчезнут из продаж, внедорожная линейка BJ пополнится сразу двумя новинками, а в 2027-м модельный ряд BAIC в России ждёт прямо масштабное обновление. Выпускать все автомобили – актуальные и анонсированные – будут на заводе «Автотор» в Калининграде.

Под закон о локализации вслед за такси попадёт и каршеринг

Не успел в России вступить в силу закон о локализации такси, а уже вовсю идут разговоры о том, что подобные требования коснутся и парков каршеринга. Пока в правительстве лишь обсуждают подобную инициативу, но уже очень скоро может появиться полноценный законопроект, рассказали на этой неделе в Совете Федерации.

АвтоВАЗ показал секретные рендеры Lada Iskra

Автомобили нового семейства Lada Iskra могли выглядеть несколько иначе, чем конечный серийный вариант. АвтоВАЗ на днях опубликовал самые первые дизайнерские эскизы седана и кросс-версии. Даже немного жаль, что эти наброски не пошли в работу. Почему? Читайте в нашем материале.

© АВТОВАЗ

С 15 декабря в Подмосковье появятся новые платные парковки: адреса и тарифы

В декабре в некоторых районах Московской области пройдут сразу две волны расширения зоны платных парковок. О том, где с 1 декабря начнут брать деньги за стоянку, «Рамблер/авто» рассказывал ещё в начале октября. На этой неделе также стали известны адреса, которых коснётся расширение парковочного пространства 15 декабря.

Представлен новый Porsche Cayenne: он электрический

На уходящей неделе состоялась без преувеличения одна из главных автопремьер 2025 года: Porsche «выкатила» электрический Cayenne. Мало того, что это первый батарейный «Кайен», так ещё и самая мощная дорожная машина в истории компании из Штутгарта. Подробнее о характеристиках и стоимости премиальной «электрички» — в нашем материале.

Корейский автогигант зарегистрировал в России девять товарных знаков

За полтора месяца до истечения опциона на выкуп завода в Санкт-Петербурге концерн Hyundai дал очередной повод для разговоров о возможном возвращении в Россию. «Корейцы» заново запатентовали в нашей стране целую пачку товарных знаков. В их числе как названия моделей, так и логотипы.

© Below the Sky/Shutterstock

Что происходит с ценами на бензин на российских АЗС: Росстат опубликовал цифры за неделю

Цены на бензин на российских заправках снижаются вторую неделю подряд. Такой динамики изменения стоимости автомобильного топлива не было как минимум последние полтора года. О темпах снижения и цене каждой отдельной марки бензина и дизельного топлива — читайте в статье с цифрами от Росстата.

АвтоВАЗ объявил цены на новую Lada Niva Travel

АвтоВАЗ обнародовал прайс-лист с комплектациями и ценами рестайлингового внедорожника Niva Travel с новым, более мощным двигателем. Первая партия машин уже отгружена в официальные дилерские центры. Все подробности о новой версии Niva Travel и ценах на неё — в материале «Рамблер/авто».

Грузовики без водителей и беспилотные аэротакси в России

Новости высоких технологий в российском автопроме, причём сразу две. Во-первых, на этой неделе правительство продлило до 2028 года режим тестовых поездок беспилотных грузовиков и ни много ни мало дало «зелёный свет» на их передвижение без человека в кабине уже с 2026 года. А во-вторых, стало известно об испытаниях беспилотных аэротакси в Самарской области, и со стороны Минтранса были озвучены условия запуска массового использования подобных транспортных средств. Так что от мировых трендов российская автоиндустрия не отстаёт.

© «Транспорт Будущего»

Автомобили Lada снова подорожают

Ведущий производитель легковых автомобилей в России, концерн АвтоВАЗ предупредил о грядущем повышении стоимости своей продукции. О причинах индексации ценников рассказал президент концерна Максим Соколов, отметив, что цены должны соответствовать фактической себестоимости автомобилей. Какие именно модели подорожают и насколько, топ-менеджер не уточнил.

Также на этой неделе «Рамблер/авто» рассказал о старте 23-го Международного автосалона в Гуанчжоу, секрете невероятно успешного старта марки Tenet на российском рынке, получении ОТТС на три автомобиля Li Auto, мерах по борьбе с детьми на питбайках, самых ликвидных китайских авто и резком падении ввоза иномарок в Россию.