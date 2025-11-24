Новый Cayenne и Range Rover для охотников: главные автоновинки недели

Вне крупных автосалонов состоялась, возможно, одна из главных премьер года — первый полностью электрический Porsche Cayenne. Но и кроме этого кроссовера в минувшие семь дней были интересные новинки.

© Genesis

Porsche Cayenne Electric

Электрический Porsche Cayenne дебютировал сразу в двух версиях. Обе получили два электромотора и полный привод, но отличаются отдачей силовой установки — базовая модификация имеет 410 л.с. и 445 л.с. при пиковой кратковременной отдаче в режиме Launch Control, а вариант Turbo имеет уже 860 л.с. и до 1155 л.с. в пике, что сделало новый электромобиль самым мощным серийным автомобилем в истории марки.

© Porsche

Визуально Cayenne Electric отличается от бензиновой версии собственным кузовом и футуристичным салоном с многочисленными экранами, включая изогнутые, богатым оснащением и даже наличием беспроводной зарядки для батареи ёмкостью 113 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 640 км.

Jeep Recon

В США тоже сделали свой электрический внедорожник, который стал второй подобной моделью в линейке Jeep. Новый Recon позиционируется как электромобиль-альтернатива классическому Jeep Wrangler с точки зрения возможностей на пересечённой местности. Первой дебютировала именно экстремальная версия Moab.

© Jeep

Двухмоторная 650-сильная силовая установка в сочетании с аккумулятором 100 кВт·ч обеспечивает автономность до 450 км, а уровень защиты батареи позволяет преодолевать броды глубиной до 600 мм. Jeep Recon Moab имеет полностью съёмные двери и опциональную мягкую крышу с электропориводом, что делает новинку первым «трансформируемым» электромобилем в линейке бренда.

Новое поколение пикапа дебютировало в версии для рынка Австралии, но позднее появятся варианты и для других стран. Со сменой генерации Nissan Navara превратился в Mitsubishi L200 с новыми логотипами — технически оба автомобиля абсолютно идентичны и отличаются лишь оформлением передней части кузова и эмблемами в салоне.

© Nissan

Базовой версией новой модели стала модификация с двухрядной кабиной, 205-сильным турбодизелем 2.4, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом (в нескольких вариантах) с блокировкой дифференциала и понижающей передачей. Технические изменения Nissan подразумевают лишь иные настройки подвески, которые отличаются от таковых у исходного Mitsubishi.

Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer

Очередным проектом заводской программы персонализации Rolls-Royce стал седан Ghost в версии Black Badge, который посвятили аркадным играм 1980-х годов. Модель под названием Gamer украшена пиксельным героем Cheeky Alien, выполенным вручную на двухцветном сине-чёрном кузове. Этот же 8-битный персонаж украшает и элементы интерьера.

© Rolls-Royce

В салоне на порогах появились накладки с надписями Insert Coin, Press Start, Loading и Level Up, вышитые на сиденьях «имена» игроков от Player 1 до Player 4, особая пиксельная подсветка и многочисленные «пасхалки», отсылающие к игровым автоматам прошлых лет.

Renault Trafic E-Tech Electric

Renault показал новую модель своей коммерческой линейки — в семейство Trafic с 2025 года войдёт электромобиль E-Tech Electric, который дополнит линейку версий с классическими двигателями внутреннего сгорания. Новинку предложат в стандартной и удлинённой модификациях, а позднее к цельнометаллическому фургону добавятся бортовой вариант и шасси.

© Renault

Trafic E-Tech Electric получил установленный на задней оси 204-сильный электромотор и никель-марганец-кобальтовый аккумулятор с запасом хода до 450 км, а позднее появится более дешёвая версия с автономностью до 350 км за счёт литий-железо-фосфатной батареи.

BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition

50-летию BMW 3 Series немецкая компания специально для рынка Северной Америки подготовила особую модификацию BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition с расширенным оснащением и эксклюзивным декором кузова, каждый из пяти вариантов которого отсылает к одной из знаковых «трёшек» прошлых лет.

© BMW

От машин поколений от E21 до E90 включительно заимствованы узнаваемые цвета кузова, сочетающиеся с подобранными под каждый оттенок вариантами окраски тормозных суппортов и кожаной отделки салона. Технически же спецверсия ничем, кроме спортивного выхлопа, от исходной BMW M340i xDrive не отличается. Тираж 50 Jahre Edition будет ограничен, но точное количество запланированных к производству машин не названо.

Кроссовер Honda Pilot претерпел плановый рестайлинг — автомобиль четвёртого поколения, представленный в 2020 году, обзавёлся новой решёткой радиатора и переоформленными бамперами, которые освежили облик модели. В салоне появились 10,2-дюймовая цифровая панель приборов, более современная мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном, стало богаче оснащение.

© Honda

Технически Pilot не поменялся, сохранив 290-сильный атмосферный 3,5-литровый V6 в связке с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом. Из доработок заявлены разве что перенастроенное рулевое управление ради лучших ездовых повадок на асфальте и лучшего комфорта на бездорожье.

Range Rover Holland & Holland Edition

Ателье Overfinch доработало удлинённый внедорожник Range Rover SV до роскошной модификации Holland & Holland Edition, которая адресована состоятельным любителям охоты. Партнёром проекта стала оружейная компания Holland & Holland — в багажнике появились ружейный сейф и ящики для хранения фирменного набора посуды и аксессуаров.

© Land Rover

Автомобиль окрашен в цвет British Racing Green с элементами медно-бронзового оттенка. Штатные колёса заменены особыми 23-дюймовыми дисками. А салон перешит сочетанием коричневой и зелёной кожи, дополненной вставками из орехового дерева с открытыми порами. Всего будет сделано 25 экземпляров Range Rover Holland & Holland Edition.

McLaren 750S Spider Project Viva

К этапу Формулы-1 в Лас-Вегасе компания McLaren подготовила Project Viva — созданный в единственном экземпляре силами заводского подразделения McLaren Special Operations (MSO) спорткар McLaren 750S Spider в особом оформлении кузова, которое отсылает к «Городу огней».

© McLaren

Автомобиль окрашен в белый Muruwai White и чёрный Vegas Nights, отливающий голубым, зелёным и фиолетовым оттенками. Кузов украшен узором, состоящим из изображений главный достопримечательностей Лас-Вегаса, а также отсылкам к истории McLaren в Гран-при. Машина станет частью фирменной экспозиции команды в дни гоночного уик-энда, но будет ли спорткар продан — не сообщается.

Genesis Magma GT Concept

Концепт-кар Genesis Magma GT призван продемонстрировать вектор развития бренда в области динамики на ближайшие 10 лет и в переходе Genesis к роскоши и высокой производительности. В перспективе прототип может стать серийным спорткаром, который будет флагманом корейской марки или как минимум её нового суббренда Magma для «заряженных» моделей.

© Genesis

Среднемоторный концепт-кар выполнен в фирменном стиле современных моделей Genesis и её гоночного «гиперкара», с которым заводская команда дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC. Интерьер новинки не показан и не раскрыты её технические характеристики, так что пока это исключительно дизайнерский прототип.