Toyota зарегистрировала почти 100 товарных знаков в России

Автопроизводитель из Японии активно продлевает авторские права на свои бренды в России.

© serdar_basak/Shutterstock

Японский автогигант Toyota после ухода с российского рынка в 2022 году зарегистрировал десятки своих брендов и товарных знаков в России, об этом сообщает ТАСС.

По подсчётам информационного агентства, автопроизводитель из Страны восходящего солнца за последние три года подал 86 заявок в Роспатент. Из них одобрены на сегодняшний день 37, оставшиеся 49 поданных документов находятся на рассмотрении.

Товарные знаки относятся как к автокомпонентам и аксессуарам, так и к машинам в целом. Например, в списке ожидающих одобрения от российского ведомства находятся названия автомобилей: Supra, Prius, C-HR, Venza, Auris, GT86.

Важно отметить, что такая активность с патентами не значит, что Toyota собирается в обозримой перспективе возобновить деятельность в России. Просто таким образом компания защищает свои товарные знаки от несанкционированного использования.

Toyota прекратила выпуск автомобилей в России в марте 2022 года. Спустя полгода «японцы» продали все свои российские активы, в том числе автозавод в Санкт-Петербурге, и ушли из нашей страны.

Hyundai заново зарегистрировала в России ещё три товарных знака