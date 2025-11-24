С 1 января 2026 года в России появится новая автомобильная пошлина

Стала известна стоимость нового сбора.

© Vunishka/Shutterstock

С нового года список транспортных сборов в России пополнится новым платежом. Размер госпошлины составит от 100 рублей до 400 рублей, передаёт РИА «Новости».

Платной с 1 января 2025 года станет выписка из госреестра транспортных средств. С помощью этой справки можно проверить юридическую «чистоту» авто перед покупкой, узнать историю предыдущих регистраций в ГАИ, и т.д.

Сейчас выписка из госреестра транспортных средств проводится бесплатно. Частично бесплатной она останется и после 1 января — в электронном виде для собственников и государственных органов. Дилерам, посредникам сделки купли-продажи и владельцам сайтов с объявлениями о продажах машин эта услуга будет обходиться в 200 рублей.

Справка в бумажном виде будет платной для всех:

от 100 рублей до 400 рублей в зависимости от вида выписки — для автовладельцев и госорганов;

400 рублей для всех остальных пользователей;

20 рублей за каждую новую страницу при объёме справки свыше пяти страниц.

Сделать платным отчёт об истории эксплуатации автомобиля решено в связи с тем, что этой услугой пользуются не только покупатели авто, но и дилеры, перекупщики, негосударственные сервисы получения данных. Общее число запросов превышает 1,8 млрд в год, что создает избыточную нагрузку на IT-инфраструктуру ГИБДД.

Что ждёт водителей в 2026 году: пять очень важных изменений