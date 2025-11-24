Названо количество злостных нарушителей правил парковки в Москве

Автомобили некоторых водителей оказались на штрафстоянке восемь раз.

Свыше 20 тысяч водителей в Москве в 2025 году неоднократно нарушили правила парковки и забирали свои автомобили со штрафстоянки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам заммэра столицы, есть среди нарушителей «рецидивисты», машины которых за 11 месяцев текущего года были арестованы уже восемь раз.

«Некоторые водители неоднократно нарушают правила парковки, им каждый раз нужно оплачивать не только штрафы, но и эвакуацию машин. С начала года выявили почти 22 тысячи авто, владельцы которых являются злостными нарушителями», — поделился статистикой Ликсутов в разговоре с пресс-службой Департамента транспорта Москвы.

Размер денежного штрафа за нарушения правил парковки в Москве составляет 5000 рублей. Административное наказание распространяется на остановку автомобиля на газоне или любой другой территории с зелеными насаждениями, а также на парковку под запрещающими знаками, на тротуарах или пешеходных переходах, в местах для остановки или стоянки транспортных средств со знаком «Инвалид».

