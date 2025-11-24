В России подорожали автомобили Solaris: вот как изменились цены
Завод «АГР» переписал ценники на три модели и почти все комплектации.
Бывшее предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге, переименованное в «Автозавод АГР», опубликовало обновлённые прайс-листы на свои автомобили, выпускаемые под маркой Solaris. «Рамблер/авто» изучил новые прайсы и сравнил цены с предыдущими.
Подорожали все три модели Solaris — кроссовер HC, кросс-хэтчбек KRX и седан KRS. Ценники на автомобили российско-корейской марки выросли в среднем на 4% — на 107 тысяч рублей. Не изменились цены только на начальные комплектации.
Пересмотренные цены на Solaris HC (Hyundai Creta):
- Prime (1,6 / 123 л.с. / 6МКП / FWD) — 1 979 000 рублей (без изменений);
- Prime (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 557 000 рублей (+99 000);
- Classic (1,6 / 123 л.с. / 6МКП / FWD) — 1 999 000 рублей;
- Classic (1,6 / 121 л.с. / 6АКП / 4WD) — 2 671 000 рублей (+103 000);
- Family (1,6 / 121 л.с. / 6МКП / 4WD) — 2 868 000 рублей (+110 000);
- Family (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 837 000 рублей (+109 000);
- Lifestyle (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 3 149 000 рублей (+121 000);
- Lifestyle (1,6 / 121 л.с. / 6АКП / 4WD) — 3 149 000 рублей (+114 000);
- Family (2,0 / 149 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 962 000 рублей (+114 000);
- Lifestyle (2,0 / 149 л.с. / 6АКП / FWD) — 3 139 000 рублей (+121 000);
- Lifestyle (2,0 / 149 л.с. / 6АКП / 4WD) — 3 274 000 рублей (+126 000);
- Prestige Smart (2,0 / 149 л.с. / 6АКП / 4WD) — 3 742 000 рублей (+144 000).
Пересмотренные цены на Solaris KRS (Kia Rio):
- Comfort (1,6 / 123 л.с. / 6МКП / FWD) — 1 960 000 рублей (без изменений);
- Comfort (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 481 000 рублей (+95 000);
- Luxe AV (1,6 / 123 л.с. / 6МКП / FWD) — 1 980 000 рублей;
- Luxe AV (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 595 000 рублей (+99 000);
- Style (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 668 000 рублей (+102 000);
- Prestige (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 758 000 рублей (+102 000);
- Premium (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 904 000 рублей (+108 000).
Пересмотренные цены на Solaris KRX (Kia Rio X):
- Comfort (1,6 / 123 л.с. / 6МКП / FWD) — 1 960 000 рублей (без изменений);
- Comfort (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 397 000 рублей (+92 000);
- Luxe AV (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 511 000 рублей (+96 000);
- Style (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 584 000 рублей (+99 000);
- Prestige (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 674 000 рублей (+99 000);
- Premium (1,6 / 123 л.с. / 6АКП / FWD) — 2 820 000 рублей (+105 000).
Корректировка автомобилей Solaris стала уже третьей с начала осени. Причём в начале сентября корейские машины российской сборки подешевели.