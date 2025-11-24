Правительство России смягчит закон о локализации такси с 1 марта 2026 года

Решение о послаблении закона для отдельной категории таксистов уже принято.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российские таксисты на автомобилях зарубежных марок смогут заниматься пассажирскими перевозками после 1 марта 2026 года, когда в силу вступит закон о локализации такси. Правительство поддержало идею о некотором смягчении требований, сообщает РБК.

Власти одобрили законопроект, предложенный депутатами Госдумы РФ в конце октября. Согласно этой поправке, в реестре такси каждого отдельного региона России будет выделено 25% слотов для регистрации водителей на машинах, не соответствующих требованиям закона о локализации.

На послабление смогут рассчитывать таксисты, оформленные в качестве самозанятых и владеющие указанным для квоты автомобилем минимум шесть месяцев.

«Решение принято, чтобы обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации», — отметил источник РБК.

В случае окончательно утверждения поправка о квотах для самозанятых таксистов будет действовать до 2033 года.

