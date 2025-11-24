Стало известно, сколько машин выпустит АвтоВАЗ по итогам 2025 года

Первоначальный производственный план подразумевал выпуск 500 тысяч автомобилей.

Ведущий российский производитель легковых машин «АвтоВАЗ» сократил производственный план на 2025 год практически вдвое. Такой вывод следует из отчёта, опубликованного Думой городского округа Тольятти.

Изначально Волжский автозавод планировал произвести в текущем году свыше 500 тысяч автомобилей. Затем на фоне падения рынка целевой план был сокращён на 20% — до 400 тысяч. К осени эта цифра уменьшилась до 300 тысяч, а теперь, как выясняется, стала ещё меньше.

«С учётом снижения производственного плана, выпуск легковых автомобилей на территории городского округа Тольятти в 2025 году оценивается на уровне 274 тысяч штук», — говорится в материалах думы городского округа.

Стоит отметить, что речь идёт именно о заводе АвтоВАЗа в Тольятти. Есть у компании также производство в Ижевске и Санкт-Петербурге, где выпускают автомобили Lada Largus и Lada Iskra. Как ранее рассказали в руководстве концерна, на первой площадке в этом году будет выпущено 3 тысячи автомобилей, на второй – примерно столько же. Таким образом, если суммировать с головным предприятием в Тольятти, по итогам года АвтоВАЗ выпустит 280 тысяч машин.

В прошлом году года тольяттинский автогигант выпустил 525 525 автомобилей, поставив личный рекорд за последние десять лет. Свой абсолютный рекорд АвтоВАЗ установил в 2008 году — 801 600 машин.

