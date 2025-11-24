«Мы не понимаем». АвтоВАЗ раскритиковал поправки в нашумевшем законе

Президент тольяттинского концерна Максим Соколов заявил, что в квотах для самозанятых таксисистов на иномарках нет необходимости.

© Антон Великжанин/Коммерсантъ

Российский концерн АвтоВАЗ не поддержал идею депутатов Госдумы РФ о послаблении реформы такси с 1 марта 2026 года для самозанятых таксистов. По словам главы компании Максима Соколова, у перевозчиков на личных авто и так будет достаточно разрешений и отсрочек.

В понедельник, 24 ноября, стало известно, что правительство дало «зеленый свет» на введение квоты в 25% для каждого региона. В реестре такси будут слоты для регистрации автомобилей, которые выпущены за границей и не соответствуют требованиям нового закона.

«Мы не понимаем стремление отдельных групп, стремящихся сейчас внести в закон о такси поправки, касающиеся квот для самозанятых. Закон и так даёт им отсрочки: любые машины, лицензированные до марта 2026 года, можно будет эксплуатировать ещё пять лет, а в ряде регионов предусмотрены отсрочки до 2028-2030 года.

Закон сначала должен заработать, а потом мы тщательно посчитаем экономику таксомоторных перевозок и поймём, требует ли он дополнительных доработок», — приводит слова Соколова пресс-служба АвтоВАЗа.

На сегодняшний день в список автомобилей, допущенных к работе в такси с весны следующего года, включена 21 модель, треть из которых — машины АвтоВАЗа. Это Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel.

