В тройке самых популярных автобрендов в России появился новичок
Эта марка вышла на российский рынок всего три месяца назад, а уже оказалась в топ-3 вместе с безусловными лидерами Lada и Haval.
Новая российская автомобильная марка Tenet впервые в своей пока недолгой истории, которая ведётся с августа 2025 года, попала в топ-3 продаж. По итогам прошлой недели, 17-23 ноября, бренд, принадлежащий компании «АГР Холдинг», поднялся с четвертого на третье место, уступив только отечественной Lada и китайскому Haval.
По данным «Автостата», на предпоследней неделе ноября россияне купили 2355 машин Tenet. Это в 3,5 раза больше родственной марки Chery (689 штуки), автомобили которой являются прототипами кроссоверов Tenet – T4, T7 и T8.
Топ-3 самых продаваемых автобрендов в России за прошлую неделю, 17-23 ноября:
- Lada — 6246 автомобилей;
- Haval — 3891;
- Tenet — 2355;
- Geely — 2085;
- Belgee — 1814;
По итогам октября Tenet впервые попал в топ-5 рынка, реализовав 8632 автомобилей. В модельном рейтинге кроссоверы T4 и T7 заняли седьмое и десятое места, флагманский T8 в десятку не попал.