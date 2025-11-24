В тройке самых популярных автобрендов в России появился новичок

Эта марка вышла на российский рынок всего три месяца назад, а уже оказалась в топ-3 вместе с безусловными лидерами Lada и Haval.

© Tenet

Новая российская автомобильная марка Tenet впервые в своей пока недолгой истории, которая ведётся с августа 2025 года, попала в топ-3 продаж. По итогам прошлой недели, 17-23 ноября, бренд, принадлежащий компании «АГР Холдинг», поднялся с четвертого на третье место, уступив только отечественной Lada и китайскому Haval.

По данным «Автостата», на предпоследней неделе ноября россияне купили 2355 машин Tenet. Это в 3,5 раза больше родственной марки Chery (689 штуки), автомобили которой являются прототипами кроссоверов Tenet – T4, T7 и T8.

Топ-3 самых продаваемых автобрендов в России за прошлую неделю, 17-23 ноября:

Lada — 6246 автомобилей; Haval — 3891; Tenet — 2355; Geely — 2085; Belgee — 1814;

По итогам октября Tenet впервые попал в топ-5 рынка, реализовав 8632 автомобилей. В модельном рейтинге кроссоверы T4 и T7 заняли седьмое и десятое места, флагманский T8 в десятку не попал.

Рассекречен четвертый автомобиль марки Tenet