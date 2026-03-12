Стало известно, как изменилась стоимость ОСАГО в начале 2026 года

Страховщики назвали среднюю стоимость «автогражданки» по итогам двух первых месяцев текущего года.

Средняя стоимость ОСАГО в январе-феврале 2026 года составила 4694 рубля, если суммировать краткосрочные и долгосрочные договора. Это значительно дешевле, чем 12 месяцев назад.

Как рассказали в Национальной страховой информационной системе (НСИС), по сравнению с 2025-м усредненная цена «автогражданки» снизилась на 2291 рублей или на 33%. Во многом такая динамика объясняется высокой долей дешёвых коротких полисов, за год выросшей с 8% до 40%.

Без учёта коротких полисов, которые выдаются на день, неделю, месяц, показатели иные. Страховая премия выросла на 88 рублей — до 7686 рублей.

В общей сложности в январе-феврале страховые компании заключили 8,6 млн договоров против 6,7 млн годом ранее, то есть прирост в 1,3 раза. С другой стороны, количество полисов без учёта краткосрочных договоров — 5,1 млн штук, что на 16% меньше по сравнению с началом 2025 года.

