Обновление Exlantix ET в России: круиз-контроль до 160 км/ч и автономный подогрев батареи

Полуэлектрический кроссовер обновился спустя полгода после выхода на российский рынок.

Российское подразделение Exeed анонсировало большое обновление гибридного кроссовера Exlantix ET. Люксовый паркетник получил свыше десяти новинок в программном обеспечении бортового компьютера, рассказали в пресс-службе марки.

В улучшенный софт включён ряд новых функций, как, например, принудительное включение зарядки тяговой батареи на ходу, и множество доработок, среди которых усовершенствованная система голосовых команд. Эти «обновки», по словам представителей Exeed, расширяют технологические возможности машины.

Список обновлений программного обеспечения Exlantix ET:

Добавлена функция автономного обогрева тяговой батареи;

Ограничение скорости в режиме круиз-контроля повышено с 130 до 160 км/ч;

В штатном навигаторе появилась возможность поиска электрозарядных станций (ЭЗС) вблизи пункта назначения;

Отключить мониторинг утомляемости водителя теперь можно с помощью специального переключателя;

Обогрев рулевого колеса включается с помощью настраиваемой кнопки-джойстика на левой стороне руля;

Память сидений, положения руля и зеркал поддерживает три индивидуальных режима для водителя и для переднего пассажира;

Опция принудительного запуска двигателя во время движения на любой скорости при заряде тягового аккумулятора меньше 80%;

Система мониторинга «слепых зон» получила ряд доработок и стала надёжнее;

Режимы рекуперации энергии при торможении доработаны для повышения устойчивости автомобиля на скользкой дороге;

Переход между дневным и ночным режимами экрана информационно-развлекательной системы стал более плавным;

Иконка активации обдува лобового стекла теперь в главном интерфейсе, на «рабочем столе» – активируется одним нажатием.

Голосовое управление теперь более точно распознаёт команды. В том числе повышена точность перевода голосового ответа на русский язык;

Радиоприемник теперь поддерживает функцию RDS, которая интегрирована с FM-станциями, улучшены приём радиосигнала и качество звукового воспроизведения.

Кроссовер Exlantix ET поступил в продажу в России в мае 2025 года. Автомобиль оснащён параллельной гибридной силовой установкой, в которой 1,5-литровый ДВС используется в качестве генератора, а колёса приводят в движение два электродвигателя, выдающие 469 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Дальность хода при полностью заправленном баке и заряженной батарее достигает 1180 км. Стоимость Exlantix ET — от 6 730 000 рублей.

