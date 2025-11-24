«Стоит, как Rolls-Royce, а едет, как «Жигули». Лукашенко отчитал разработчиков белорусского электрокара

Президент Белоруссии поговорил на высоких тонах с авторами иновационного проекта Belgee EX50.

© скриншот видео CTVBY

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с учеными Национальной академии наук (НАН) поинтересовался о результатах разработки первого национального электрокара. Руководители проекта растерялись с ответом, и обычный отчёт о работе над проектом превратился в комичный диалог.

Разработка первого белорусского электромобиля велась с ноября 2023 года. Батарейный кроссовер Belgee EX50 спроектировали на базе обычного Belgee X50, локализованной копии китайского Geely Coolray. Конвертацией машины в «электричку» занимался Объединённый институт машиностроения НАН Белоруссии, который также должен был с нуля построить электрическую силовую установку.

Для ходовых испытаний выпустили пять прототипов. Но до серийного выпуска дело не дошло, как и до активных тестов. Разработчики пришли к выводу, что электромобиль будет не по карману гражданам и, следовательно, окажется никому не нужен. Поэтому проект оказался в подвешенном состоянии.

Диалог президента Беларуси с учеными по поводу «зависшего» проекта показали в эфире национального ТВ.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома: «Критика в части электрического автомобиля в какой-то степени, на 50-60%, наверное, относится ко мне. Моя была идея взять популярный на то время Coolray и сделать из него электрический автомобиль. И он получился, Александр Григорьевич. Он получился, он есть, он прошел испытания. Его надо ставить на производство, но обратно же, те компетенции или те узлы, которые нужно изготавливать, они разработаны нашими академиками, но требуют других технологий, которых пока в Республике Беларусь нет».

Александр Лукашенко: «Ты говоришь, что несколько штук сделали. Хорошо. Завтра поставь мне у ворот, я проеду, посмотрю. Этот говорит: не сделал. Ты говоришь: сделал. Где они?»

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси: «Они есть, прототипы. В живом экземпляре. Просто выглядят как Coolray, стоят как Rolls-Royce, а едут как «Жигули».

Лукашенко: «Короче, если я выеду, и увидят, что президент едет за рулём этой машины, люди разбегутся?»

Караник: «Нет, не разбегутся. Выглядит как обычный Coolray, даже едет».

Серийный выпуск первого белорусского электромобиля по изначальному плану должен был стартовать до конца 2025 года. В августе этого года в Belgee заявили, что массовое производство отменено. Официальных комментариев от НАН по этому поводу не поступало.

