Японский автоконцерн возобновил продажи машин в России

Mazda снова поставляет свои машины в Россию.

Автомобили японской компании Mazda вернулись на российский рынок, причём не по схеме параллельного импорта, а напрямую с завода, да ещё и с гарантией и сервисным обслуживанием. Об этом сообщила компания «Мазда Мотор Рус», которая до 2022 года была официальным представителем концерна в России.

После ухода Mazda из России «Мазда Мотор Рус» работает самостоятельно: занимается послепродажным и гарантийным обслуживанием, поддерживает работу бывшей дилерской сети японского автопроизводителя. Теперь экс-дистрибьютор наладил централизованные поставки автомобилей Mazda в Россию.

Машины поставляются из Китая, где Mazda сотрудничает с Changan и имеет сразу три автозавода. Налажены поставки двух моделей — переднеприводных кроссоверов Mazda CX-50 и Mazda CX-5.

Таким образом, можно сказать, что в несколько завуалированном виде Mazda возобновила официальные продажи своих автомобилей в России. С одной стороны, головное предприятие в Японии вроде бы и ни при чём, ведь поставки идут с партнёрского завода в Китае. Плюс, гарантийным обслуживанием занимается импортёр. С другой стороны, вряд ли бы централизованные поставки стали возможны без ведома предприятия Mazda в Поднебесной, тем более в планируемом «Мазда Мотор Рус» объёме.

Стоимость и конфигурация официальных автомобилей Mazda в России:

Оба кроссовера оснащены бензиновым «атмосферником» 2,0 мощностью 155 л.с. За переключение передач отвечает 6-ступенчатый «автомат», привод – только передний.

Mazda CX-5 — 3 859 000 рублей;

Mazda CX-50 — 4 622 000 рублей.

На все автомобили «Мазда Мотор Рус» предоставляет собственную гарантию – до трёх лет или первые 150 000 км пробега. Купленную машину можно забрать из автосалонов в 12-ти городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Организована также доставка по всей России.

В июне сообщалось, что до конца года «Мазда Мотор Рус» планирует поставить в Россию около трёх тысяч экземпляров CX-50 и Mazda CX-5. В перспективе также возможен импорт паркетников CX-9 и CX-90.

