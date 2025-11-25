В России стартовали продажи Sollers SP7.  Этот автомобиль допустили к работе к такси

Стоимость, технические характеристики и оснащение новинки российского рынка.

© Соллерс

Во вторник, 25 ноября, в России начались продажи полноразмерного 7-местного минивэна Sollers SP7, первого большого пассажирского автомобиля компании «Соллерс». Об оснащении и стоимости вэна рассказали в представительстве российского автопроизводителя.

Выпускается Sollers SP7 на заводе в Елабуге. Ещё в октябре минивэн был включен в список автомобилей, допущенных к работе в такси с 1 марта 2026 года.

Под капотом — 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 237 л.с. Стыкуется двигатель с классическим 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

В штатную комплектацию SP7 включены светодиодная оптика, система бесключевого доступа, подогрев и электропривод складывания боковых зеркал, электростеклоподъёмники, передние и задние датчики парковки, литые 18-дюймовые колесные диски.

В салоне с кожаной отделкой всех сидений имеются 12-дюймовые «приборка» и мультимедийная система, аудиосистема с 12 динамиками, подогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов, трёхзонный климат-контроль, электроприводы сдвижных дверей, багажника и люка. Предусмотрен целый ряд электронных ассистентов: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, помощь при спуске и подъеме, распознавание дорожных знаков.

Также минивэн российской марки оборудован комплексом систем активной и пассивной безопасности, включая ABS+EBD, ESC, восемь подушек безопасности, систему экстренного торможения, контроль слепых зон с индикацией в зеркалах, камеры кругового обзора, контроль усталости водителя и датчики давления в шинах.

Стоимость минивэна Sollers SP7 — от 4 690 000 рублей. На автомобиль с завода предоставляется гарантия пять лет или первые 150 000 км пробега.

