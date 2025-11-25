Дизтопливо в Москве дорожает рекордными темпами. Таких скачков цен не было с 2022 года

Бензин на столичных заправках тоже растёт в цене.

За последнюю неделю, с 18 по 24 ноября, на автозаправочных станциях (АЗС) в Москве подорожали все марки бензина, а дизельное топливо и вовсе продемонстрировало рекордный рост стоимости за последние три года. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), с которыми ознакомился «Рамблер/авто».

Средняя розничная стоимость бензина в столице за семь дней выросла на 12 копеек — с 73,18 до 73,30 рубля. Сильнее всего, сразу на 33 копейки, подорожал АИ-100.

Ещё больше подскочила цена на дизельное топливо. Если неделей ранее солярка стоила 73,55 рубля, то теперь – 74,25, то есть за неделю тяжелое топливо подорожало на 70 копеек. Это рекорд за последние три года. Сильнее дизельное топливо в Москве дорожало только во второй половине ноября 2022-го — на 1 рубль 35 копеек. С тех пор максимальным показателем была 61 копейка в в начале декабря 2022-го.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на столичных заправках с 11 по 24 ноября:

АИ-92 : +2 копейки, с 61,42 до 61,44 рубля;

: +2 копейки, с 61,42 до 61,44 рубля; АИ-95: +3 копейки, с 67,80 до 67,83 рубля;

+3 копейки, с 67,80 до 67,83 рубля; АИ-100: +33 копейки, с 90,32 до 90,65 рубля;

+33 копейки, с 90,32 до 90,65 рубля; ДТ: +70 копеек, с 73,55 до 74,25 рубля.

Динамику изменения цен на бензин и дизельное топливо по всей России за прошлую неделю Росстат представит в среду, 26 ноября.

