30 000 автомобилей Tenet: экс-завод Volkswagen в Калуге достиг круглой отметки

Отметки в 30 тысяч машин Tenet завод в Калуге достиг всего за 4,5 месяца.

© АГР Холдинг

Бывший автомобильный завод Volkswagen в Калужской области, который теперь называется «АГР Холдинг», выпустил юбилейный автомобиль Tenet. О достижении важной вехи в развитии нового бренда рассказали в пресс-службе предприятия.

Производство автомобилей Tenet на площадке «АГР» стартовало совсем недавно – в июле 2025 года. За эти четыре с половиной месяца на конвейер встали кроссоверы T4, T7 и T8, и выпущено в общей сумме 30 тысяч экземпляров.

«Эта цифра является подтверждением успеха стратегии поэтапного роста скорости производства, достигнутого за короткий срок после запуска конвейера», — говорится в сообщении «АГР Холдинга», поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Все три модели Tenet создают по технологии полного цикла, включающего сварку, окраску и сборку с многоступенчатым контролем качества на уровне мировых стандартов. При этом кроссоверы адаптируют под российские условия эксплуатации.Так, кузова машин проходят усиленную антикоррозийную, антигравийную и антишумную обработку, а днище и скрытые полости обрабатывают восковыми составами.

Стоимость автомобилей Tenet варьируется в пределах 1 999 000 — 3 790 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Младший кроссовер T4 включен в программу льготного автокредитования.

