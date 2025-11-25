Названы регионы России с самыми «длинными» и «короткими» автокредитами

Средний срок автокредитования по стране — 5,8 лет.

Средний срок кредита на покупку авто в России растёт шестой месяц подряд и по итогам октября достиг максимального показателя за последний год. Об этом рассказало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Россияне стали брать автокредиты в среднем на 5,8 лет. Это на 4,5% больше, чем в октябре 2024 года, когда срок автокредитования составлял 5,5 лет.

«До начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. При этом самое низкое его значение пришлось на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольший средний срок автокредитования отмечен в Краснодарском и Ставропольском краях — 6,28 лет. На самый короткий срок кредит на машины берут жители Санкт-Петербурга и Москвы — 5,35 и 5,09 лет соответственно.

Топ-10 регионов России с самыми «длинными» автокредитами

Краснодарский край — 6,28 лет Ставропольский край — 6,28; Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 6,25; Пермский край — 6,13; Республика Башкортостан — 6,10; Новосибирская область — 6,09; Оренбургская область — 6,09; Волгоградская область — 5,99; Ростовская область — 5,99; Челябинская область — 5,97.

Топ-10 регионов России с самыми «короткими» автокредитами

Москва — 5,09 лет; Санкт-Петербург — 5,35; Рязанская область — 5,39; Московская область — 5,43; Белгородская область — 5,46; Тульская область — 5,47; Ленинградская область — 5,58; Нижегородская область — 5,64; Кемеровская область — 5,68; Самарская область — 5,69.

