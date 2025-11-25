Названы регионы России с самыми «длинными» и «короткими» автокредитами
Средний срок автокредитования по стране — 5,8 лет.
Средний срок кредита на покупку авто в России растёт шестой месяц подряд и по итогам октября достиг максимального показателя за последний год. Об этом рассказало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Россияне стали брать автокредиты в среднем на 5,8 лет. Это на 4,5% больше, чем в октябре 2024 года, когда срок автокредитования составлял 5,5 лет.
«До начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. При этом самое низкое его значение пришлось на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Наибольший средний срок автокредитования отмечен в Краснодарском и Ставропольском краях — 6,28 лет. На самый короткий срок кредит на машины берут жители Санкт-Петербурга и Москвы — 5,35 и 5,09 лет соответственно.
Топ-10 регионов России с самыми «длинными» автокредитами
- Краснодарский край — 6,28 лет
- Ставропольский край — 6,28;
- Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 6,25;
- Пермский край — 6,13;
- Республика Башкортостан — 6,10;
- Новосибирская область — 6,09;
- Оренбургская область — 6,09;
- Волгоградская область — 5,99;
- Ростовская область — 5,99;
- Челябинская область — 5,97.
Топ-10 регионов России с самыми «короткими» автокредитами
- Москва — 5,09 лет;
- Санкт-Петербург — 5,35;
- Рязанская область — 5,39;
- Московская область — 5,43;
- Белгородская область — 5,46;
- Тульская область — 5,47;
- Ленинградская область — 5,58;
- Нижегородская область — 5,64;
- Кемеровская область — 5,68;
- Самарская область — 5,69.
